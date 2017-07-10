الصحة: حريق الإسكندرية يتسبب في إصابة 44 من بينهم 7 من الحالات الخطرة

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أعلن وكيل وزارة الصحة التابع بالإسكندرية ، الدكتور “مجدي حجازي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه قد تم استقبال مجموعة من المصابين بدرجات متفاوتة من الحروق وذلك بعدد من المستشفيات التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وكان هذا نتيجة الحريق الكبير الذي قد اشتعل في أحد شركات البترول التابعة للإسكندرية تحديدا عند مدخل الإسكندرية من ناحية البوابة الواقعة على طريق النهضة.

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و خلال التصريحات الصحفية التي قام بها وكيل وزارة الصحة، فقد أكد على أن عدد حالات الحجز التي استقبلتها المستشفيات قد وصلت إلى 36 حالة وذلك بالنسبة لمستشفى العامرية، وعدد حالتين في مستشفى الجمهورية وعدد 6 حالات في مستشفى رأس التين.

و كان من بين ال44 حالة التي استقبلتهم المستشفيات المختلفة في الإسكندرية عدد 7 من الحالات الخطيرة، وأكد على وجود عدد كافي من أسرة الحروق التابعة للعناية المركزة والتي تتصل بأجهزة للتّنفس.

و بعد اشتعال الحريق في مصنع البترول عند مدخل الإسكندرية، قام مجموعة من قوات الحماية المدنية وكذلك رجال المباحث و سيارات الإسعاف وكذلك سيارات المطافي إلى مكان اشتعال الحريق وذلك للحد من انتشار الحريق والقضاء عليه بجانب نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية.

وقد تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار أكثر في باقي الأجزاء الباقية من الشركة، وتمكنوا أيضا من نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات.