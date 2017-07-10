التموين: 18 مليون مواطن قاموا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية حتي الآن

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أعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية علي أن إجمالي من تقدموا من المواطنين لتحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بهم حتى الآن قد بلغ 18 مليون مواطن من أصل 19 مليون مواطن مقيدين علي 4.5 مليون بطاقة تموينية يستهدف تحديث بياناتهم، وقد أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية أشار للبدء في عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية لأكثر من 19 مليون مواطن مقيدين علي 4.5 مليون بطاقة تموينية منذ شهر أبريل الماضي.

وقد أعلن رئيس الوزراء المهندس”شريف إسماعيل” عن مد مهلة استكمال تحديث بيانات البطاقات التموينية للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم النقدي حتى الخامس عشر من يوليو القادم، وتقتصر عملية تحديث البيانات علي الأفراد الذين يظهر لهم من فضلك حدث بياناتك علي فاتورة استلام السلع التموينية المستلمة من منافذ التموين، أو الفواتير الخاصة بهم عند استلامهم السلع التموينية من بدالي التموين.

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ويتم تحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين عن طريق الاستمارة الورقية المطبوعة والموجودة في مكاتب التموين وكل المكاتب التابعة للهيئة القومية للبريد المصري أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

الجدير بالذكر أنه تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في البطاقة التموينية من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وبذلك بلغت قيمة الدعم والتكلفة المالية للتموين في الموازنة الجديدة للدولة 85 مليار جنيه دعم مقدم للسلع المربوطة علي بطاقة التموين، وذلك تنفيذاً لقرارات الحماية الإجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.