مجلس الوزراء يعلن حظر التجوال في عدة مناطق برفح والعريش

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أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس” شريف إسماعيل” قرار رقم 1557 لعام 2017، بحظر التجول في العديد من المناطق المحددة شرقا بداية من تل رفح ، بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش إلى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش بجانب ساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة علي خط الحدود الدولية.

وقد نشر نص قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في الجريدة الرسمية اليوم ويعمل به من اليوم الاثنين 10 يوليو الجاري، ويتم العمل به حتى إنتهاء حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي سوف تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

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ويذكر أن حظر اتلجوال بالمناطق المذكورة والتي أعلن عنها مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل القرار الذي يحمل رقم 1557 لسنة 2017، بأن يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، واستثني من الحظر مدينة العريش والطريق الدولي من بداية كمين الميدان حتى مدخل محافظة العريش فسوف يكون الحظر بهذه المناطق من الساعة الواحدة صباحاً حتى الخامسة من صباح اليوم نفسه أو حتى ظهور إشعار آخر.

الجدير بالذكر أن مديرية أمن شمال سيناء قد أعلنت صباح اليوم أن قوات الشرطة بمدينة العريش تحت قيادة السيد اللواء”سيد الحبال” مدير أمن شمال سيناء قد قامت بشن العديد من الحملات الأمنية الموسعة بمدينة العريش في ظل مواجهة العناصر الإجرامية وقد أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 25 من الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم.