النائب عصمت زايد يتبرع بتأشيرات الحج في قرعة علنية لأبناء دائرته

أعلن عضو مجلس الشعب عن محافظة المنوفية، عصمت زايد عن انشاء قرعة علنية لأبناء دائرته في مقر مكتبه الرئيسي بمركز “ميت بره” من أجل اختيار فائز بتأشيرات الحج المخصصة له من مجلس النواب يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد خصّص تأشيرتين لكل نائب ، إحداهما سياحية يتحمل صاحبها كافة التكاليف مقدمة للنواب من قبل السفارة السعودية والأخرى مدعمة بنظام القرعة من قِبل وزارة الداخلية.

يذكر أن النائب عصمت زايد بدأ مهامة كنائب للشعب بعدة خطوات هامة لصالح أبناء دائرته أهمها الحصول على موافقة المحافظة لإصلاح طرق بقرى قويسنا والمطالبة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كل موظفي الدولة.