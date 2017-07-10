وزير المالية: إستلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الأسبوع القادم

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صرح “عمرو الجارحي”، وزير المالية، يوم الاثنين، إنه من المحتمل أن تحصل مصر على الدفعة الثانية، من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع القادم، ورد هذا البيان عن وزير المالية، أثناء مداخلة تليفونية مع إحدى البرامج التلفزيونية.

قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة محافظة القاهرة في شهر مايو السابق، لإجراء أعمال المراجعة النهائية لتقييم الوضع وتقدير جهود الإصلاح الاقتصادي المبذولة.

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أعلن صندوق النقد الدولي عن نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري شهد بداية مشرفة، وإن صندوق النقد الدولي قد وافق بشكل مبدئى على صرف الدفعة الثانية من القرض، حيث وصل إجمالى قيمة المبلغ إلى 12 مليار دولار لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية فى مصر.

ذكر صندوق النقد الدولي، أن الدفعة الثانية من القرض الذي سوف تحصل عليه مصر، سوف يصرف في اليوم التالي من يوم اجتماع المجلس التنفيذى.

تقوم الحكومة المصرية بتطبيق خطة برنامج إصلاح اقتصادى منذ آخر عام 2015، حيث تضمنت هذه الخطة للإصلاح الاقتصادى، فرض ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه المصرى ما يعرف بتحرير سعر الصرف.

كما اشتملت خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى على إلغاء الدعم الموجه تدريجيا على الكهرباء، وايضا رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية.

حرصا من الحكومة المصرية على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الدولي، للنهوض بالاقتصاد المصري وإعادته مرة أخرى إلى مسار النمو وتقليل الواردات من السلع غير الرئيسية.