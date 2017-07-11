أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 11/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء على محافظات مصر طقس مائل للحرارة على كلاً من السواحل الشمالية، كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء في ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل.

صرح الأرصاد الجوية على أنه من المتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد كما تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على مدن ومناطق السواحل الشمالية وعن حركة الرياح يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية ثم تتغير وتصبح معتدلة، كما ورد أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح اليوم على محافظات شمال الصعيد وسوف تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما صرح الأرصاد أنه سوف تنشط حركتها على خليج السويس وسواحل البحر الأحمر مما يؤدى يؤثر عليها بشكل كبير ويؤدي إلى حركة اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحركة الأمواج، يتوقع أن تكون حركتها على البحر المتوسط خفيفة ثم تصبح معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، ومن جهة أخرى بالنسبة إلى حركة البحر الأحمر يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حالة حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية على البحرين اليوم بحيث تكون شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11/7/2017 على محافظات مصر :

القاهرة 26 39

الإسكندرية 25 31

مطروح 24 30

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 25 39

بورسعيد 26 32

دمياط 24 31

السويس 26 40

طابا 22 38

الطور 26 37

العريش 22 35

نخل 20 37

شرم الشيخ 28 40

رفح 21 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 28 39

كاترين 20 34

سيوة 23 38

المنيا 26 40

أبوسمبل 27 40

وسط الدلتا 25 38

الفيوم 25 40

رأس سدر 26 39

أسيوط 26 41

أسوان 29 44

قنا 27 44

سوهاج 27 41

الأقصر 28 43

نويبع 29 41

شلاتين 27 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 27 42

السلوم 21 31.