الأرصاد تحذر من طقس الغد الأربعاء 12/7/2017.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة على جميع المحافظات

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ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم غد الأربعاء حالة جديدة من الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تشهد حالة الطقس غداً فى جميع محافظات مصر ارتفاع شديد فى درجات الحرارة طبقاً لما ورد في بيان الأرصاد الجوية.

أكد بيان الارصاد الجوية على أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة من الارتفاع في درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، في حين تقل هذه الدرجات بشكل عام على كلاً من الساحل الشمالي وذلك في ساعات النهار، بينما يعود الطقس للانخفاض من جديد مع دخول ساعات الليل ليصبح لطيف على أغلب المحافظات.

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في البيان الرسمي الخاص بأخبار الطقس وصول ارتفاع الأمواج يوم غد في البحر المتوسط بحيث تصل ما بين متر ونصف إلى مترين، بينما بالنسبة إلى البحر الأحمر من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، مما يؤثر على حركة الملاحة والمصطافين والصيد وبناءًا عليه أصدرت الأرصاد تحذيرات خاصة بشأنهم.

أكد الأرصاد الجوية على أنه من المتوقع انخفاض مجال الرؤية في الساعات الأولي من صباح الغد وذلك بسبب الشبورة المائية، ويجب على السائقين توخي الحذر، كما يتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى يوم غد في محافظة القاهرة 38 درجة، ومحافظة الإسكندرية 31 درجة، بينما من جهة أخرى تنخفض حالة الطقس في محافظة مرسى مطروح وتصل إلى 30 درجة مئوية.