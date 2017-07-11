وزير التموين يعلن عن موعد غلق باب تحديث بيانات البطاقات التموينية

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد الدكتور على المصيلحي، إنه قد تقرر غلق باب تحديث بيانات البطاقات التموينية أمام المواطنين بجميع المحافظات المصرية، حيث يعد هذا القرار لا تراجع فيه، كما ورد أنه سوف يتم غلق باب التقديم في منتصف الشهر الجاري وتحديدًا يوم 15 يوليو الجاري.

وقد صرح السيد وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحاته الصحفية الأخيرة التي أقامها على هامش اجتماع رئيس الوزراء، أنه قد أصدر قراره بشأن غلق باب تحديث بيانات البطاقات التموينية بشكل رسمي أمام المواطنين يوم 15 من شهر يوليو الجاري، كما أن الباب مازال مفتوحا أمام جميع المواطن في مصر في أي وقت.

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من جهة أخرى، قد ورد في تصريحات وزير التموين والتجارة أن الاجتماع الذي حضره برفقة السيد رئيس الوزراء قد تضمن ايضَا حضور السيد وزير المالية، حيث تم انعقاده من أجل البحث في كيفية تدبير الموارد المالية المطلوبة والتي من المقرر أن تتحملها الحكومة المصرية في الفترة الحالية تحت بند فرق تكاليف الطحن الخاصة بالمخابز بالإضافة إلى عملية نقل السلع.

كما أكد المصيلحي في حواره على أنه مازال القرار الصادر بشأن حظر تصدير الأرز إلى الخارج مستمرًا، حيث أكد سيادته على أن مصر لديها في الوقت الحالي ما يكفيها، حيث تملك 1.8 مليون فدان من الأراضي والذي يجعله يكفي جميع احتياجات المواطنين بجميع المحافظات المصرية.