وزير الصحة يكشف عن السبب الحقيقي وراء نقص الأدوية بالأسواق المصرية

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صرح السيد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، إن السبب الحقيقي وراء نقص عد من الأدوية بالأسواق المصرية هو الشركات الخاصة بالأدوية، حيث أكد سيادة الوزير على أن ما يتردد في الوقت الحالي عن نقص الدواء بالاسواق هو نتيجة أزمة مفتعلة من قبل أصحاب الشركات.

أكد وزير الصحة في تصريحاته على أن شركات الأدوية في الفترة الحالية هي السبب الرئيسي وراء افتعال الأزمة الموجودة بالسوق المصري وأنها وراء نواقص الأدوية بالمحافظات.

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أشار الدكتور أحمد عماد، في تصريحاته على أنه خلال حملات التفتيش على المخازن التي قد أجرتها الوزارة في الفترات السابقة تم ضبط كميات كبيرة الأدوية والتي تعد من نواقص الأدوية بالسوق المصري، كما أكد على أنه شركات الأدوية باتت تستورد الدواء من الخارج ثم تعمل لى تركها في الموانئ دون نقلها للمخازن أو توزيعها بالأسواق لفترات زمنية مختلفة، حيث يسعى من وراء هذا التصرف إلى تعطيش السوق لهذه الأدوية.

جدير بالذكر أن وزير الصحة قد أوضح في تصريحاته أنه بالنسبة إلى الأدوية التي تعد من نواقص الأدوية في السوق المصري قد بلغ عددها حوالي 148 صنفا، حيث تعد هذه الأنواع فقد من الأنواع التي يتم جلبها إلى مصر عن طريق الاستيراد.

وتابع السيد وزير الصحة والسكان حواره أن السيد رئيس الجمهورية يتابع مجريات الأمور بشكل دوري ويحرص على معرفة نواقص الدواء بالأسواق باستمرار، وعلى هذا يقوم وزير الصحة بإرسال بيان نصف شهري إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي مفاده حصر أعداد نواقص الأدوية من السوق وما تم توفيره منها.