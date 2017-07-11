وزارة البيئة تنفى ظهور “قرش الماكو” فى شواطئ العين السخنة

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صرح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ظل ما تنقل حول أنباء تحذيرية من الذهاب للعين السخنة، نتيجة ظهور أسماك قرش “الماكو” على شواطئها، مما استلزم الأمر تواصل المركز مع محافظة السويس ووزارة البيئة.

حيث قامت كل من محافظة السويس ووزارة البيئة، بنفي كل مل تردد من أنباء تحذيرية، وأكدت أن لايوجد أساس من الصحة لهذه الأنباء، وعدو وجود اى بلاغات عن ظهور أسماك قرش سواء كان من قائدى المراكب أو من القرى السياحية وأن كل ماورد ماهو إلا مجرد شائعات، الهدف منها إلحاق الضرر بالسياحة المصرية.

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جدير بالذكر، أن محافظة السويس نفت إصدار أية تحذيرات أو تعليمات من قبل محافظ السويس، اللواء “أحمد حامد”، مثل عدم السفر والنزول فى شواطئ العين السخنة، كما ورد بعض الأخبار، كما أكدت أن هذه التعليمات التحذيرية لا صلة لها بالواقع .

طالبت وزارة البيئة كل السادة المواطنين بعدم تداول أو رفع أي أنباء أو صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال هذه الاخبار والصور على موقع وزارة البيئة أولاً.

ذلك للتأكد من صحة هذه المعلومات حفاظا على الصالح العام ، كما نادت وزارة البيئة فى السادة المواطنين أنه فى حالة إذا وجود بلاغ أو استفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم “19808” الخاص بوزارة البيئة، أو من خلال رقم واتساب “01222693333” او عن طريق رقم بوابة الشكاوى الحكومية.