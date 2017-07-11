ثلاثة بنوك ترفع سعر الفائدة 2% علي أوعية الادخار بعد قرارات البنك المركزي

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قامت ثلاثة بنوك برفع أسعار الفائدة 2% علي الأوعية الادخارية متغيرة العائد ، بعد قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بزيادة أسعار الفائدة، وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% إلى 18.75%و 19.75% علي الإيداع والإقراض، هذا وقد رفع المصرف المتحد اليوم الاثنين سعر الفائدة علي الشهادة الثلاثية صاحبة العائد المتغير 2$ لتصل إلى 18%، وكانت في السابق 16%، وقد أعلن المصرف المتحد الأسبوع الماضي عن إصدار شهادات متغيرة العائدة ومدة هذه الشهادات ثلاث سنوات لأول مرة ويتم تفعيل هذه الشهادات في اليوم التالي من تاريخ شرائها بعائد 16% سنويا وفقا لسعر عائد الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزي.

هذا وترتبط أسعار الشهادات صاحبة العائد المتغير بأسعار الفائدة “الكوريدور” في البنك المركزي سواء هبوطا أو ارتفاع، وقد رفع البنك الكويتي الوطني مصر أسعار الفائدة الخاصة به علي الأوعية الادخارية متغيرة العائد بنسبة تصل إلى 18.5% مقابل 16.5%، وقد أشار مصدر مسئول في البنك الكويتي الوطني مصر أن البنك يشهد حالة إقبال من عملائه علي شراء الشهادات ذات العائد المتغير بعد أن قام البنك برفع سعر الفائدة أكثر من مرة والتي لم تجد إقبال كبير من عملاء البنك بسبب تذبذب سعر الفائدة بين الصعود والهبوط، ويذكر أن البنك الأهلي اليوناني قد رفع أسعار الفائدة أيضا بنسبة 2% لتصل الشهادات الخاصة به ذات العائد الشهر إلى 19% مقابل 17%سابقا و19.25 علي الشهادات الخاصة بـ العائد الربع سنوي بدلا من 17.25%.

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وقد صرح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه أن لجنة الأصول الخاصة بالبنك تدرس رفع فائدة الأوعية الادخارية الثابتة مثل حسابات التوفير وحسابات الودائع، وقد كان كان رئيس بنك مصر”محمد الأتربي” صرح بأن البنك لن يصدر أي شهادات بفائدة أعلى من 20% وأن البنك سوف يكتفي برفع الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم قبل نهاية الأسبوع، ويذكر أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة قد أطلقوا شهادات ادخار بفائدة مرتفعة في العام الماضي بنسبة 16%علي الشهادات الثلاثية 20% علي 18 شهر بالتزامن مع تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.

الجدير بالذكر أن بنك مصر قام برفع أسعار الفائدة 2% علي حسابات التوفير يوم بيوم الحسابات الخاصة ذات العائد المتغير والتي تقوم باستهداف شرائح الدخل المرتفعة ليصل سعر الفائدة إلى 14.5% علي الحسابات التي تبدأ من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه و15% علي الحسابات التي سوف تزيد عن 2 مليون جنيه و .15.5% علي الحسابات التي تزيد علي 10 ملايين جنيه وتقل عن 30 مليون جنيه 16% علي الحسابات التي تزيد عن 30 مليون جنيه،وقد رفع بنك الإسكندرية العائد علي شهادات الادخار “برايم اليكس جولد” إلى 2% اعتبارا من اليوم لتصل إلى 18.75 علي الشهادات ذات العائد الشهري بدلا من 16.75% و19% علي العائد الربع سنوي بدلا من 17%