وزارة الصحة تناشد المواطنين بعدم شراء ألبان الأطفال المدعمة من الصيدليات

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خلال الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من الأنباء بشأن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وفى المقابل أكد مجلس الوزراء على تواجد هذه الألبان بكميات وفيرة نافيا وجود نقص بها مثلما تردد على الكثير من المواقع الإخبارية، كما صرح بأن ألبان الأطفال يتم بيعها بسعر خمسة جنيهات للعبوة الواحدة وذلك بالنسبة للأطفال أقل من عمر ستة أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من هذا السن تباع بسعر ستة وعشرون جنيها في وحدات الرعاية الصحية الأساسية.

وأشار أن هناك ما يقرب من 1008 منفذ موزع على كافة محافظات مصر المختلفة، يتم من خلاله صرف تلك الألبان المدعمة، وفى سياق متصل نفت وزارة الصحة ما تردد عن وجود نقص في هذه الألبان في محافظة سوهاج، مؤكدة أن المحافظة لديها مخزون كافي منها وان النسبة الإجمالية من رصيد المحافظة من هذه الألبان يصل إلى 69 ألف و533 علبة، بواقع 42 ألف و 318 علبة بالنسبة للأطفال حتى عمر ستة شهور، و27 ألفا و215 علبة بالنسبة للأطفال حتى سن عاما.

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كما أكدت الوزارة على أنه بفضل تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، أصبح مخزون ألبان الأطفال متوفرة بصورة كبيرة للمرة الأولى، مشيرة في الوقت ذاته أنه قد تم تحقيق فائض من هذه الألبان المدعمة بعدما تم إحكام الرقابة والسيطرة ووصول الدعم لمستحقيه.

وفى النهاية ناشدت الوزارة كافة المواطنين ممن لديهم الرغبة في الحصول على تلك الألبان المدعمة للأطفال بعدم الشراء من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من المنافذ الخاصة بالوزارة، وتأتى هذه الخطوة في إطار التصدي لجشع واستغلال بعض الشركات ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق مستغلة في الوقت ذاته حاجة المواطنين لهذه الألبان.