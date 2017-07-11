وزارة الداخلية تعلن عن موعد وشروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2017

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تعتبر كلية الشرطة واحدة من الكليات التي يرغب قطاع كبير من الشباب في الالتحاق بها، وإن كان هذا الأمر يتطلب مجموعة من الشروط والمعايير الهامة التي ينبغي أن تتوفر في هؤلاء الشباب والتي تجعل إمكانية الالتحاق بها أمر ليس سهلا كما يعتقد البعض، واليوم ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على أهم الشروط الخاصة بالالتحاق وموعد التقديم وفقا لما أعلنت وزارة الداخلية، واليكم التفاصيل.

قبل ساعات قليلة من الآن، اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام 2017، ومن المقرر أن يتم البدء في تلقى الطلبات الخاصة بالالتحاق بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ابتداء من اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو الحالي حتى موعد أقصاه العاشر من شهر أغسطس القادم للعام الميلادي 2017.

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وفيما يتعلق بالشروط التي ينبغي أن تتوافر فى المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، فيمكن ذكرها على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مجموع 65% في الثانوية العامة أو الأزهرية.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

يجب ألا يكون قد سبق و تعرض للفصل من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي.

يجب ألا يكون قد سبق وتم الحكم عليه في أي قضية جنائية.

وأخيرا يجب أن تتوافر فيه الشروط الخاصة باللياقة البدنية والصحية وأن يتمكن من اجتياز الاختبارات الخاصة بها بنجاح.

وبالنسبة للطريقة المتبعة للتقديم، فقد أكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه من المقرر أن يتم التقديم من خلال أكاديمية الشرطة والكائنة بالقاهرة الجديدة، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية، كما صرح أنه اللواء مجدى عبد الغفار قد أوصى بتقديم المزيد من المساعدة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكلية خلال فترة التقديم والاختبارات.