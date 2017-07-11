وزارة السياحة تعلن عن موعد سفر أولى رحلات الحج البري

Advertisements

قبل ساعات قليلة من الآن، كشفت وزارة السياحة عن الموعد الخاص بسفر أولى رحلات الحج البري، حيث حددت موعد السادس عشر من شهر أغسطس القادم والذي يوافق الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة، مشيرة في الوقت ذاته أنه قد تم الإبقاء على المقرات الخاصة ببعثة الحج السياحي كما هى والمتواجدة في بعض الفنادق، والتي منها فندق الشهداء والكائن بمدينة مكة المكرمة، وفندق الشام والكائن بالمدينة المنورة، هذا فضلا عن المقر الخاص بالبعثة والكائن بمنطقة العزيزية.

من جانبه أكد مدير عام النقل السياحي خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، على أنه قد تم الانتهاء من عمليات الفحص للأتوبيسات التي من المقرر أن تنقل الحجاج بكل من محافظتي الإسكندرية والأقصر، على أن يتم البدء في إجراءات الفحص اليوم في كل من محافظات ” أسوان، الغردقة، شرم الشيخ”، وتتضمن عمليات الفحص التأكد من سلامة الفرامل وحركة الموتور و مقاعد الأتوبيس وغيرها من الأمور الأخرى الهامة لضمان راحة الركاب.

Advertisements

كما أكد على أنه سيتم البدء في إجراءات الفحص بالنسبة للأتوبيسات المتواجدة في محافظة القاهرة مع مطلع الأسبوع القادم، مشيرا في الوقت ذاته أن الطاقة الإجمالية للنقل السياحي فئة أتوبيسات تتجاوز الألفين أتوبيس، لافتا أن سائقي هذه الأتوبيسات يخضعون للكشف الطبي بمستشفى الشرطة وذلك للتأكد من سلامتهم الصحية وعدم إصابتهم ببعض الأمراض، وقدرتهم على تحمل مشاق السفر والتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة والكحوليات والتي من شأنها تعرضهم لأي مخاطر خلال هذه الرحلة.

وفى النهاية أشار إلى أن الضوابط تقتضي وجود سائقين لكل أوتوبيس وليس سائقا واحدا، أحدهما أساسي والآخر احتياطي تحسبا لأي ظروف طارئة خلال الرحلة، مضيفا أنه سيتم شغل أربعون مقعدا فقط بكل أوتوبيس أما باقي المقاعد الأخرى فقد تم تخصيصها للحقائب والأمتعة الخاصة بالركاب.