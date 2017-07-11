وزارة القوى العاملة تقرر رسميا منح علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص

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قبل ساعات قليلة من الآن، انعقد الاجتماع الخاص بـ ائتلاف دعم مصر مع وزير القوى العاملة محمد سعفان وذلك في المقر الرئيسي للهيئة البرلمانية للائتلاف بالبرلمان، وقد حضر هذا الاجتماع عددا من الشخصيات المسئولة والتي يأتي في مقدمتها رؤساء لجان شئون الصناعة والاقتصاد والقوى العاملة بمجلس النواب، واتحاد عمال مصر واتحاد الغرف التجارية وآخرون غيرهم.

وقد جاء هذا الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري لبحث مبادرة الائتلاف فيما يتعلق بمنح علاوة غلاء بالنسبة للأشخاص العاملين بالقطاع الخاص في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتخفيف الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الأخيرة التي قامت الحكومة باتخاذها، واليوم وبعد العديد من الجلسات والمباحث والمشاورات المنعقدة والتي كان آخرها هذا الاجتماع تم إقرار منح العاملين بالقطاع الخاص هذه العلاوة وذلك بحد أدنى 165 جنيه مصري، وبحد أقصى 330 جنيه مصري.

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الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع استغرق ساعتين تقريبا، وبعدها تقرر إقرار هذه العلاوة، وقد جاء في إطار التوصل لصيغة ترضي كافة الأطراف من رجال الأعمال والعمال والحكومة، تجدر الإشارة أيضا أن الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق وتحديدا في العام الميلادي الماضي 2016 منح العاملين بالحكومة علاوة تقدر بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقد استمرت المشاورات والمناقشات من أجل إنجاز ذلك شهورا عديدة إلى أن تم إصدار القانون الخاص بها في أواخر شهر مايو الماضي للعام الميلادي 2017 بعد صبر طويل من قبل العاملين بالحكومة.

في سياق متصل، أكد مستشار وزير القوى العاملة، أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح هذه العلاوة خلال الاجتماع المنعقد يوم الأحد القادم بمقر وزارة القوى العاملة، والذي سيكون بحضور ممثلي الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال.