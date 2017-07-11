القوى العاملة توقع اتفاقية لمنح عمال القطاع الخاص علاوة غلاء

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قام مستشار القوى العاملة “إيهاب عبد العاطي” بالتأكيد على الاتفاقية التي من المقرر توقيعها والتي تنص على منح القطاع الخاص علاوة اجتماعية بنسبة تصل إلى 10%.

و التي ستكون ما بين 330 جنيه كحد أقصى و 165 جنيه كحد أدنى، حيث من المقرر أن يتم توقيع تلك الاتفاقية خلال الاجتماع المنعقد بحضور ممثلي الاتحادات وكذلك أصحاب الأعمال بالإضافة إلى العمال.

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وكان هذا القرار قد ورد على هامش الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الائتلاف والذي كان بحضور كل من وزير القوى العاملة “محمد سعفان” والنائب “محمد السويدي” والذي تم عقده اليوم الثلاثاء.

و كان هذا الاجتماع بحضور مجموعة من رؤساء لجان القوى العاملة والصناعة وأيضا الشؤون الاجتماعية وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بجانب اتحاد الصناعة و الغرفة التجارية واتحاد عمال مصر، وتم عقد هذا الاجتماع من أجل البحث في مشروع زيادة علاوة الموظفين في القطاع الخاص من أجل مواجهة الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات والتي تسببت في غلاء المعيشة.

و قد جاء هذا أيضا ضمن المبادرة التي يقوم بها منظمة ائتلاف دعم مصر والتي تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية الناتجة من القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على الموظفين في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الذي تم عقده اليوم مع الوزير قد سبق بمجموعة من الاجتماعات والتي تمت في وزارة القوى العاملة وحضرها مجموعة من أصحاب الأعمال بالإضافة إلى نائبي الاتحادات وذلك للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف.