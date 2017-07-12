أخبار الطقس اليوم الأربعاء 12/7/2017.. درجات الحرارة في جميع محافظات مصر

Advertisements

ورد في البيان الصادر عن خبراء هيئة الأرصاد الجوي فى مصر أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء 12 يوليو 2017 حالة من الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث صرح الأرصاد أنه سوف تشهد السواحل الشمالية من البلاد طقس مائل للحرارة، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس حار على باقى أنحاء البلاد في ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيف ليلا.

من جهة أخرى، أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما توقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية فى ساعات الصباح على كلاً من محافظات شمال البلاد وعن حالة الرياح توقع الأرصاد أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما ورد أنه سوف تنشط الرياح أحيانا على كلاً من جنوب سيناء وغرب جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

Advertisements

وعن حالة الموج على البحرين المتوسط والبحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم تصبح مضطربة كما ورد أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه اليوم مابين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 39 25

الإسكندرية 33 24

السويس 39 25

العريش 35 24

مرسى مطروح 34 25

الإسماعيلية 38 25

مرسى علم 41 30

الغردقة 41 30

المنيا 37 25

أسيوط 40 25

أسوان 45 30

شرم الشيخ 39 30

حلايب 35 30

شلاتين 35 30

رفح 31 22

الأقصر 43 27

قنا 42 27

الوادى الجديد 40 27