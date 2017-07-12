السابع علمي علوم نظام البوكليت صعب وكلية الطب وجهتي القادمة

Advertisements

سيطرت حالة من الفرح علي أسرة طالبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم الطالبة” أمنية سمير إبراهيم السيد” الحاصلة علي مركز السابع مكرر علي مستوي الجمهورية بمجموع 409 درجة ، بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، يبشرها نجاحها وحصولها علي المركز ، وقد انطلقت الزغاريد من منزلها وقد قدم لها الجيران التهاني.

وأضافت أمنية مش مصدقة نفسي لما وزير التربية والتعليم كلمني وقالي مبروك يا أمنية انتي نجحتي وأخذت السابع مكرر علي مستوى الجمهورية ووصفت أمنية شهورها بأن هذا هو حالها عندما علمت بنتيجتها وتفوقها وأن تعبها لم يذهب هباء، وأضافت أسرة أمنية أن سر نجاح بنتهم نتيجة لمتابعته المستمرة ومراقبة حركتها الدراسية باستمراره بالإضافة إلى مشاركة والديها جميع تفاصيل ما تدرسه من مواد علمية بالمدرسة.

Advertisements

وقد أشارت السابع مكرر علي الجمهورية أمنية أن امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت الجديد كان صعبا للغاية بسبب طول الأسئلة واحتياج الكثير من الوقت لاجتياز هذه الأسئلة والتفكير في أجابات واضحة وكل هذا بجانب الاستعداد النفسي الجيد لخوض الامتحانات وقد تمكنت من اجتياز الامتحانات بنجاح وكل هذا بفضل الله ثم دعم أسرتي لي والتفوق.

ويذكر أن امنية أبدت رغبتها في دخول كلية الطب البشري وتمنت أن تكون طبيبة مخ وأعصاب تنفيذاً لوصية والديها بعد تخرجها، وقد كانت أمنية سمير إبراهيم تنتمي إلى أسرة مكونه من الأب سمير إبراهيم السيد مدرس رياضيات بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بمحافظة كفر الشيخ وشقيقين أحمد بكالوريوس طب جامعة الإسكندرية دفعة 2015 تخصص جراحة ومحمد بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية.