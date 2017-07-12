الأولى علي الثانوية العامة علمي علوم بنت صعيد مصر دعم والدي ساعدني في النجاح

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علقت الطالبة أسماء رجب حامد الأولى علي الثانوية العامة شعبة علمي علوم الطالبة بمدرسة سكر دشنا شمال محافظة قنا، أن السبب وراء نجاحها وحصولها علي المركز الأول مكرر بالثانوية العامة هو دعم والدها ودعاء والدتها الذي ساعدها في تحقيق هذا التفوق الكبير، وأنها حتى الآن لم تصدق أنها حققت هذا النجاح، قائلة ماكنت أظن أني قادرة علي تحقيق هذا المركز وأضافت أنها تتمنى دخول كلية الطب البشري.

وعند سؤالها عن نظام البوكليت الجديد الذي تم تطبيقه لأول مرة علي الثانوية العامة قالت أن نظام البوكليت نظام مميز ويفيد جميع الطلاب لأنه يمنع أن التلاعب بمجهود الطلبة التي بعد بذل الكثير من المجهود في الدراسة، وعلقت أن نظام الثانوية العامة في مصر مازال معقد بشكل تام ويحتاج إلى المزيد من التطور والتعديل وطالبت أسماء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالعمل علي تطوير منهجية التعليم والعملية التعليمة والعمل علي اكتساب الطلاب علي المزيد من الخبرات والمهارات بدلا من المعرفة والحفظ فقط.

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وأكد والد أسماء”رجب حامد” أنه كان يتوقع نتيجة أبنته وحصولها علي مركز ضمن الأوائل في الثانوية العامة لأن الله لا يضيع أجر أحد، قائلا هيا طول السنه تذاكر و مهتمة بدراستها وتحقيق حلمها بدخول كلية الطب، وأعرب عن سعادته البالغة بقوله أنا أسعد أب في الوجود في الوقت الحالي بعد نجاح أسماء وأضاف بنتي رفعت رأس كل أبناء الصعيد ونجحت في التأكيد أن أهل الصعيد قادرين علي التفوق والتميز.