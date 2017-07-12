العاشر علي الثانوية العامة البوكليت في صالح الطلبة وليس ضدهم

Advertisements

قال الطالب علي علي محمد الحاصل علي المركز العاشر مكرر علي الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، أبن كفر الشيخ منطقة تقسيم الفتح، أن سر نجاحه في هذه الرحلة الطويلة والصعبة أمي التي تعبت كثيراً معي طوال الموسم الدراسي وأهدي هذا النجاح لأمي التي لا املك لها إلا جملة شكر لست الحبايب، وأعرب علي عن رغبته في الالتحاق بجامعة زويل، وأشار أنه في حالة عدم تمكنه في الالتحاق بالجامعة ليس أمامه إلا كلية هندسة البترول والتعدين والهندسة العادية، بسبب عشقه للرياضيات والتصاميم الهندسية من الصغر.

وأكد علي علي أن نظام الامتحانات الخاص بالثانوية العامة الجديد نظام البوكليت مريح جداً وغير مهدر وجهود الطلاب ويكفي أنه قد منع ظاهرة الغش في الامتحانات وأن اسئلته تحتاج لنفس طويل علي الرغم من وضوح الأسئلة وأكد أن هذا النظام في صالح الطلبة ولييس ضدهم كما أشارت الشائعات قبل فترة الإمتحانات.

Advertisements

ووجه علي الحاصل علي المركز العاشر مكرر علي مستوي الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة كلمه لوزير التربية والتعليم طارق شوقي تساءل فيها عن أهمية اعتماد التعليم في مصر علي الأسلوب النظري فقط وأوضح أن جميع خريجي الكليات ينتهون وفي انتظار جواب التعيين بدون أن يتعلموا شيئاً يفيد سوق العمل ويبقو بدون كفاءة.

ويذكر أن علي ينتمي إلى أسرة مكونة من أم موظفة بمجلسه مدينة فوه, وهي ربة منزل منذ وفاة زوجها بعام 2012 وترك لها أربعة أولاد أكبرهم محمد حاصل علي بكالوريوس تجارة و مروة طالبة بمعهد خدمة اجتماعية ووفاء طالبة بكلية ألسن عين شمس، وعلي العاشر علي الجمهورية في الثانوية العامة.