وزير التعليم يعلن عن نسب النجاح بالثانوية العامة في مؤتمر صحفي عصر اليوم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السيد الدكتور طارق شوقى، نتيجة الثانوية العامة 2017، يوم أمس الثلاثاء بعد الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، كما تم الإعلان عن قيام مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء فى تمام الثالثة والنصف عصرًا، لكي يتم الإعلان رسميًا عن نسب النجاح فيه.

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، قد قام بعد اعتماده نتيجة شهادة الثانوية العامة 2017، للعام الدراسى 2016/2017، الدور الأول منها، بالإتصال بطلاب أوائل الثانوية العامة 2017، وقام لتهنئتهم على نجاحهم الباهر، وأنه من المقرر خلال ساعات القادمة أن يتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2017 على المواقع الإلكترونية، ويمكن لكم من خلال الدخول على هذه الروابط أن تحصلوا على نتيجة الثانوية العامة 2017 عن طريق رقم الجلوس والاسم، حيث يسعدنا موقع ” مصر 365 ” أن نقدم لكم نتيجة الثانوية العامة الفصل الدراسي الأول من خلال موقعنا، ونتمنى للجميع النجاح الباهر.

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نتيجة الثانوية العامة 2017 بالإسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.. خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2017 بالإسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة لعام 2017 علمي وأدبي.. اليوم نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس .

نتيجة شهادة الثانوية العامة 2017، سوف نقوم من خلال موقعنا ” مصر 365 ” نشر النتيجة فور إعلان وزير التربية والتعليم عنها وقبل إعلانها فى المدارس المصرية بمختلف المحافظات ايضًا، حيث من المقرر أن يتم الإعلان خلال ساعات عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس ومتابعتنا من خلال أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة، كما سوف نقوم بالإعلان عن رقم التليفون المحمول والإنترنت بالإضافة إلى الخط الأرضى من أجل أن نسهل على الجميع طريقة الحصول على النتيجة مباشرة.