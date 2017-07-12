النائبة إليزابيث تنظم حفل تكريم لأوائل محافظة أسيوط فى الثانوية العامة

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أكدت عضو مجلس النواب، النائبة إليزابيث شاكر، أنها سوف تقوم بتنظيم احتفالا كبيرا لأوائل محافظة أسيوط فى الثانوية العامة، مع أولياء أمور الطلبة فى احتفالا كبيرا يحضره شخصيات عامة وقيادات المحافظة .

هذا الاحتفال تتويجا لجهود الطلبة فى تحصيل الدروس والاجتهاد، والعمل من أجل تحصيل درجات عالية، فى ظل أصعب مراحل حياتهم وهى الثانوية العامة.

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صرحت عضو مجلس النواب، فى بيان لها أن هذا الاحتفال ما هو إلا عرفان بالجميل، وايضا تكريم لأمهات وآباء الطلاب المتميزين على اجتهادهم وتعبهم من أجل توفير كافة الإمكانيات المعنوية والمادية.

إن هذا الاحتفال من أجل تتويج الجهد والعمل الذي عانى منه أولياء الأمور لنتشاطر معهم الأفراح، كما وجهت لأولياء الأمور وافر التحية والشكر على ما حصل عليه أبنائهم المجتهدين من الطلاب.

أوضحت النائبة إليزابيث شاكر، فى بيان لها أنه رغم تحديات الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد من حركات إرهابية زيادة الأسعار هذا بخلاف الأحوال الاقتصادية القاسية، نجد طلاب متفوقين ومتميزين فقالت: “نجد رموزا تعشق مصر وتبذل الجهد.. وتفرح قلوب كل المصريين”.

عن المجهود الذى بذله الطلاب أضافت: “تتغلب على الصعاب وتصل لمراكز القمة فى أصعب امتحانات مرت على مصر”، قامت النائبة بوافر التقدير والاحترام لأوائل محافظة أسيوط لآبائهم وأمهاتهم، وأكدت عضو مجلس النواب، على حرصها الشديد على مشاركتهم الأفراح من خلال هذا الاحتفال الذي يعتبر أقل شيء وأقل تعبير يقوم به نواب مصر.