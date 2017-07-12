تعرف على خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2017

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صرح السيد عضو مجلس النواب، والخبير التربوى الدكتور محمد ربيع، مؤخرًا إنه بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 الفصل الدراسي الأول، من المقرر أن يتم فتح باب تقديم طلبات التظلمات من قبل الطلاب المتضررين في هذا العام من نتائج الثانوية العامة 2017.

يتسائل الكثيرين عن خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2017، وبناءًا عليه نستعرضها لكم حيث كانت كالتالى:

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