تعرف على خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2017

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صرح السيد عضو مجلس النواب، والخبير التربوى الدكتور محمد ربيع، مؤخرًا إنه بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2017 الفصل الدراسي الأول، من المقرر أن يتم فتح باب تقديم طلبات التظلمات من قبل الطلاب المتضررين في هذا العام من نتائج الثانوية العامة 2017.
يتسائل الكثيرين عن خطوات تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2017، وبناءًا عليه نستعرضها لكم حيث كانت كالتالى:
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- يقوم الطالب بتقديم طلب التظلم إلى المديرية التعليمية التابع لها، على نتيجة أي مادة دراسية من المواد.
- يجب أن يتم سداد قيمة التظلم من قبل الطالب فى الحساب الخاص بوزارة التربية والتعليم حيث ورد أن مقداره هو مائة جنيه ويكون هذا المبلغ عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم عنها، وفى حالة استحق الطالب أي درجات بعد مراجعة يحق له أن يسترد قيمة مبلغ التظلم.
- يمنع الطالب أثناء أداء التظلم اصطحاب أى مدرس يخص المادة محور التظلم، ولكن يمكنه أن يقوم باصطحاب والده فقط أو أى قريب لأسرته، حيث يمكنهم رؤية ورقة الإجابة ويحق للطالب أن يدون ملاحظاته عن الإجابة وما يعتقد أنه قد ظلم به.
- يتم عرض طلب التظلم على مستشار المادة من أجل أن يتم البحث ما إذا كان يحق للطالب زيادة درجاته من عدمه، وفى حالة كان له درجات يتم إضافتها للورقة كما يتم إبلاغ مكتب تنسيق الجامعات بالإضافة إلى إبلاغ شئون الطلبة بالإدارة التي يتبع لها الطالب حتى يتم تعديل درجاته.
- يجب على الطالب معرفة أنه فى حال لم يجد له أى حق فى أى درجات بعد أن تتم عملية المراجعة، لايمكنه رد مبلغ التظلم.
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