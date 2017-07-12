أمريكا تقرر رفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية فى رحلات شركة مصر للطيران

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قامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإعلان مساء اليوم الأربعاء أنه قد تقرر إن يتم رفع الحظر عن رحلات شركة مصر للطيران وتحديدًا رفع الحظر عن حمل أجهزة الكمبيوتر المحمول في الفترة المقبلة داخل مقصورات الركاب في الرحلات التي تتجه من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أنه بعد رفع الحظر عن الشركة المصرية لم يعد لشركات الطيران التابعة إلى الشرق الأوسط أي قيود مفروضة سوي شركتين فقط.

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اعلن السيد وزير الطيران المصري المدني، شريف فتحى، عن ترحيبه وسعادته بالقرار الصادر عن سلطات الولايات المتحدة الأمريكية والذي تقرر من خلاله إلغاء الحظر على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى رفع الحظر عن باقي الأجهزة الإلكترونية الأخرى، حيث يمكن أن يستقلها الراكب على متن رحلات مصر للطيران منذ اليوم على متن الطائرات المتجهة إلى نيويورك.

أكد وزير الطيران على العمل على إتمام التنسيق والترتيب مع جميع الجهات التي تتبع مطار القاهرة الدولي بالإضافة إلى العاملين في شركة مصر للطيران من أجل الإطمئنان على جميع الإجراءات ولكي تطمئن السلطات الأمريكية على على الرحلات القادمة من مصر للطيران والتي تكون متجهة إلى نيويورك.

كما أكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم في تصريحاته الأخيرة على أنه من المقرر أن يتم رفع الحظر بشكل عام على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الأخرى اعتبارا من الأربعاء 12 يوليو على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة عام أو حتى اتخاذ أي قرار جديد يخص هذا الشأن.