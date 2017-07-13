السيسى يؤكد على أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى الشعوب

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اجتمع الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مع وزراء الإعلام العرب والذين شاركوا اليوم في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وحضر اللقاء عدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة، بالإضافة إلى حضور “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و”حسين زين” رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

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وأعرب “السيسي” في البداية عن ترحيبه بلقاء وزراء الإعلام العرب، وأكد على أهمية الدور القوي الذي يلعبه الإعلام في تشكيل وعي شعوب المنطقة في ظل ما تواجهه الدول العربية من تحديات وتهديدات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب والتهديدات التي تقابلها الدول.

وأكد “السيسي” أن الإرهاب تسبب في أخطار للأمة العربية خلال الفترة الماضية، أما من ناحية خسارة الأرواح وهى الخسارة التي لا تقدر بثمن، أو الخسارة المادية والاقتصادية، لذا فأصبحت مواجهته بحسم وقوة واجبة على كل المستويات، ومن خلال أسس وسياسات شاملة تراعي كل أبعاد هذه الأزمة، ولا سيما فيما يتعلق برسالة الإعلام في نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.

وأضاف “السيسي” في كلمته في هذا السياق هذا أن الدور القوي الذي يلعبه الإعلام العربي، لابد له أن يكون حريص على قضايا الأمة في مواجهة الوعي الزائف، والذي تسعى لتشكيله القوى والدول التي تقوم برعاية الإرهاب ودعمه .