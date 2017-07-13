تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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يتنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يعم اليوم الخميس، طقس ذو ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة السواحل الشمالية وطقس حار على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد نهارا معتدل ليلا.

كما تقل الرؤية خلال الشبورة المائية فترة الصباح على المناطق الشمالية للبلاد، وتبدو السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معظمها شمالية غربية معتدلة تزداد على شمال محافظات الصعيد، كما تزداد على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس مما يتسبب فى عدم استقرار الملاحة البحرية في هذه المناطق.

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أما عن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة و يصل ارتفاع الموج فيه إلى حوالى متر ونصف إلى مترين و حالة الرياح سطحية شمالية من ناحية الغرب.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة إلى متغيرة والموج فيه مرتفع يصل إلى حوالى مترين إلى مترين ونصف وحالة الرياح سطحية شمالية من ناحية الغرب .

سوف نستعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مستوى محافظات ومدن مصر:

محافظة القاهرة 25 38

محافظة الإسكندرية 26 32

محافظة بورسعيد 26 33

محافظة مطروح 22 33

محافظة السويس 26 39

محافظة الإسماعيلية 25 39

محافظة دمياط 25 33

محافظة العريش 23 34

بلطيم 25 35

طابا 24 38

نخل 20 38

مرسى علم 30 37

الطور 26 34

محافظة الغردقة 29 39

مدينة رفح 21 33

محافظة شرم الشيخ 31 40

محافظة أسيوط 25 39

سيوة 22 40

محافظة المنيا 25 38

كاترين 22 36

الفيوم 25 38

أبوسمبل 24 39

رأس سدر 26 37

وسط الدلتا 25 38

سوهاج 27 39

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

شلاتين 29 43

حلايب 31 39

الوادى الجديد 30 42

قنا 28 41

نويبع 29 38

السلوم 21 33