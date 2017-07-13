السيسى: مصر عازمة على عدم التراجع ضد محاربة الارهاب وداعميه

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أكد الرئيس ” عبد الفتاح السيسى ” خلال لقائه وزراء الإعلام العرب عزم بلاده عن عدم تراجع مصر عن موقفها ضد دعم الإرهاب وتمويله، وأشار إلى أنه ليس هناك أي حلول وسط حين نتحدث عن أرواح الأبرياء والحفاظ على مستقبل الشعوب.

وأضاف “السيسي” أن مصر حريصة على ثبات سياستها الخارجية وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وعدم التآمر أو الإضرار بأى دول خاصة إذا كانت هذه الدول عربية، وشدد على أن سياسة مصر مستقلة، أسست على القيم والمبادئ النبيلة في زمن أصبحت حسابات المصالح تضع فوق كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية.

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وشهد اللقاء حوار بين الرئيس ووزراء الإعلام العرب، الذين أعربوا عن امتنانهم الكبير لمصر حكومة وشعبًا وتقديرهم لما تبذله من تضحيات كبيرة فى سبيل التصدي للإرهاب، الذي شددوا على أهمية مواصلة جهود القضاء عليه تماماً وإيقاف دعمه ونشر أفكاره.

وأكد الوزراء أنه بالفعل هناك تحديات ثقيلة تقع على الإعلام العربي خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها الأمة العربية، وقدموا عدم من الأفكار التى تساهم فى تطوير العمل الإعلامي على المستوى العربي كان من بينها تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، بحيث تتم مراعاة الضوابط المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية مصغرة من وزراء الإعلام العرب لتفعيل سياسات إعلامية للتصدي للإرهاب.

وفي نفس السياق، أعرب “الرئيس” عن سعادته بهذه المقترحات، وشدد على ضرورة الاهتمام بميثاق الشرف الإعلامي العربي، وتشكيل لجنة وزارية مصغرة لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية الشاملة لمواجهة الإرهاب، مما يؤدى بالإعلام إلى نقل الصورة الحقيقية والكاملة للمواطن العربي لكل موضوعية ومسؤولية.

وقال “السيسي ” أن مصر على كامل استعداد للمساهمة الفاعلة في كل المبادرات التي تعمل على درء المخاطر عن الدول العربية، واكد على اهمية تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين الدول العربية للقضاء على الأزمات القائمة.