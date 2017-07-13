أخبار الطقس اليوم الخميس 13/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار الطقس اليوم الأربعاء في محافظات مصر، أنه يتوقع أن تستمر حالة الطقس في ارتفاع ارتفاع درجات الحرارة حيث يتوقع أن يكون مائل للحرارة على كلا من السواحل الشمالية على أن يكون الطقس شديد الحرارة فى ساعات النهار على باقى الأنحاء ثم ينخفض تدريجيا ويصبح الطقس لطيف ليلا.

وعن الرؤية الصباحية يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر وذلك على شمال البلاد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على كلاً من السواحل الشمالية بالإضافة إلى توقعهم فيما يخص حركة الرياح أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة .

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صرح الأرصاد في البيان الخاص بطقس اليوم أنه يتوقع أن تنشط حركة الرياح على جنوب البلاد بحيث تكون حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يتوقع أن تنشط الرياح على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤدى على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر فهي كالتالي :

القاهرة 26 38

الإسكندرية 22 31

دمياط 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 22 30

بورسعيد 26 32

الإسماعيلية 25 38

السويس 26 39

طابا 24 38

الطور 26 3

العريش 23 34

نخل 21 38

مرسى علم 30 36

الغردقة 30 38

كاترين 23 34

سيوة 22 39

شرم الشيخ 32 40

رفح 22 33

المنيا 24 39

الفيوم 25 40

رأس سدر 26 38

أسيوط 25 40

سوهاج 28 41

أبوسمبل 25 40

وسط الدلتا 25 38

الأقصر 29 43

أسوان 28 44

شلاتين 30 41

حلايب 29 38

الوادى الجديد 26 43

قنا 28 44

نويبع 29 40

السلوم 20 30.