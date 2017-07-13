الأزهر الشريف يعلن عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2017

Advertisements

خرجت تصريحات الأزهر الشريف منذ قليل بخصوص اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، حيث صرحت المصادر أنه طبقًا للخطة الموضوعة والتي تسير عليها لجان الكنترول المختصة بتصحيح أوراق امتحانات طلاب الثانوية من المقرر أن يتم الكشف عن النتيجة مع مطلع الأسبوع المقبل.

أكد بيان الازهر الشريف على أنه من المقرر أن يتم نشر النتيجة فور اعتمادها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث سيتم الكشف عن نتيجة الطلاب بشعبة العلمى والأدبى على البوابة، والتي تخص نتائج الدور الأول للعام الدراسى 2016/2017 م، كما أكد الازهر الشريف على أنه سوف يتم نشر النتيجة على تطبيق “بوابة الأزهر” لتسهيل الحصول عليها للطلاب وأولياء الأمور والذي قد تم إتاحته على منصة جوجل بلاي.

Advertisements

كما أضافت التصريحات أنه كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية فور اعتمادها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، تم رصد خط ساخن من قبل مشيخة الأزهر من أجل تسهيل الأمر على الطلب على رقم 19493.

وفى سياق سابق قد صرح وكيل الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، إن قد أصدر أوامر إلى المصححين والكنترولات بعدم الاستعجال في عملية التصحيح حتي لا يتأثروا بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى النظام الجديد في عملية البوكليت والذي يحتاج إلى مزيد من التركيز حتى لا يتم الإضرار بمصلحة الطلاب.

كما من المقرر أن يقوم الأزهرية بالإعلان عن النتيجة فور ظهورها بمؤتمر صحفى سوف يتم انعقاده بمشيخة الأزهر الشريف.