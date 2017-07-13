وزارة التموين تؤكد استمرار الدعم على منظومة الخبز

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم رفع الدعم عن الخبز المدعم، تؤكد الوزارة على استمرار الدعم على الخبر تبعاً للبطاقات الإلكترونية الذكية التي تم العمل فيها من قبل الوزارة والتي بدأت منذ عام 2014 ليستخدمها مستحقي دعم السلع، ونفت الوزارة ما تردد عن زيادة أسعار الخبز المدعم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان أن سعر رغيف الخبز المدعم الذي تعمل الدولة باستمرار على دعمه وتوفير ليحصل عليه مستحقي الدعم سوف يحصل عليه المواطن المستحق للدعم بخمس قروش فقط لا غير.

وأعلن ممدوح رمضان أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارات في إطار الخطة الهادفة للحفاظ على المال العام من جهة والارتقاء بجودة رغيف الخبز المدعم من جهة أخرى، والعمل على تحقيق ذلك سيتم تسليم مطاحن القمح كميات القمح نقداً بنفس الأسعار التي تم الاتفاق عليها من قبل هيئة السلع التموينية بدلا من تسليمها على سبيل الأمانة.

وأشار ممدوح رمضان أن الهدف من قرار تسليم مطاحن القمح كميات القمح بما يعادلها نقداً ليتم إتاحة حرية شراء المخابز الدقيق من مطاحن القمح التي تنتج الدقيق عالي الجودة، ويعمل أيضا من جهة أخرى على إلزام المطاحن بتحسين جودة الدقيق الذي تنتجه في إطار الخطة التي تنتهجها وزارة التموين والتجارة الداخلية للعمل على الارتقاء وزيادة جودة رغيف الخبز المدعم.

وأكد ممدوح رمضان أنه لا صحة لما يتردد من أخبار عن رفع الدعم عن منظومة رغيف الخبز المدعم، أو حتى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم في المخابز، وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بزيادة نسبة الربح المخابز لإنتاج رغيف الخبز المدعم مع الحفاظ على معايير الجودة والعمل على استمرار دعم منظومة الخبز المدعم ويحصل عليه المواطن المستحق للدعم.