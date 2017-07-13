“طارق الملا” يجتمع مع رئيس الوزراء لمناقشة اتفاقيات البحث عن الغاز

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اجتمع اليوم وزير البترول المهندس طارق الملا، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ليتم مناقشة الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال الاستكشافات والبحث عن الغاز، بالإضافة إلى مناقشة الأماكن التي سيتم طرحها للبحث.

وفي مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الخميس أعلن وزير للبترول طارق الملا بمقر مجلس الوزراء أنه تم ترسية البحث الثلاثي الأبعاد والثنائي ليعد دراسات استلزامية للشركات العالمية التي تقوم بعمليات الترسيم عن طريق الأعمال الجيولوجية حتى نتمكن من الطرح، وأضاف طارق الملا أنه تم التعاقد مع الشركات للعمل في نهاية العام الجاري ليكون قد تم توفير خريطة ويتم طرح المزايدات والمناقصات في منطقة البحر الأحمر.

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وأشار طارق الملا أنه سيتم اليوم التوقيع على عقد لخمس شركات التي تم ترسية المزايدات عليهم لبداية أعمال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي، والزيت الخام، كما أضاف أنه يتم اليوم انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه المزايدات.

وأشار طارق الملا إلى انتهاء مناقشة آخر المستجدات في ملف البحث عن الذهب من خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويجرى حاليا الدراسة ليتم بعد انتهاء هذه الدراسة ترسية خمس مناطق للبحث عن الذهب على أربع شركات أجنبية بجنسيات مختلفة، بالإضافة إلى إتمام كافة الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات البحث عن الذهب.

وأوضح طارق الملا أن عمليات البحث العشوائي عن الذهب جزء من المناطق التي يتم بها البحث العشوائي تعود إلى شركة شلاتين حيث تشتري الشركة الذهب من الأشخاص الذين يقومون بالبحث العشوائي وتشغل هي هذا الذهب، وأشار أنه تم تخصيص منطقتين لإقامة مشروع الطحن الأولي الذهب المستخرج، وتنقيه من الشوائب بالإضافة إلى تجميعه تمهيدا لاستخلاص الذهب منه بواسطة المصانع.

وأكد طارق الملا أن الحكومة المصرية تعمل على تغليظ عقوبة البحث الغير شرعي للمعادن النفيسة وتهريبها، وسيصدر هذا القانون خلال أيام بعد موافقة البرلمان المصري عليه.

وفي مجال صناعة مواد البتروكيماويات، صرح طارق الملا أن صناعة البتروكيماويات من الصناعات الهامة للغاية حيث أنها من الصناعات القيمة المضافة، وأوضح أن هناك مشروع يقوم بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال لإقامة مصنع لصناعة البتروكيماويات في منطقة السويس.