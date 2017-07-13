شيخ الأزهر يعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2017.. ويقدم رحلات حج لأسرهم

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قام شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الأزهرية 2017 على مستوى محافظات مصر، ثم قام سيادته بالإتصال مباشرة بالطالب الذي حصل على المركز الأول هذا العام فى الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك من جميع الشعب الأزهرية المختلفة “شعبة علمي، إسلامية، أدبى”، وقدم لهم التهنئة وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح الباهر.

نظرًا لجهود أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام قام السيد شيخ الأزهر الشريف بمنح رحلة حج لوالدى الطلاب وتحديدًا أصحاب المركز الأول هذا العام من مختلف المحافظات، كما قام بتقديم مكافأة مالية لهم، كما صدر قرار بإعفاء العشرة الأوائل من طلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام من المصروفات الجامعية.

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وعن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2017 على مستوى محافظات مصر والتي قد أعلن عنها الأزهر الشريف اليوم فهم كالتالي:

1- من الشعبة الإسلامية: حصل من محافظة الإسكندرية من معهد الشعبة الإسلامية بالمحافظة الطالب محمد أحمد عبد الوهاب السيد علي مجموع 646.

2- القسم الأدبى “مبصر”: حصل من محافظة القاهرة من معهد بالقطامية النموذجى ” الكويتى ” بالمحافظة الطالبة سهيلة مجدي فاروق سعد علي مجموع 612.

3- القسم الأدبى “كفيف”: حصل من محافظة الشرقية من معهد ف / الروضة بالشرقية بالمحافظة الطالبة أمل محمد أحمد عبد الغفار فوده علي مجموع 583.

4- القسم العلمي: حصل من محافظة الدقهلية من معهد ف/ شبراهور بالمحافظة الطالب إيمان عزيز محمود حسن كاشف 648.