النيابة العامة تستمع لشهود العيان في حادث كمين البدرشين

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تقوم الآن النيابة العامة بالاستماع إلى شهادة الشهود العيان الذين قد شهدوا على حادث البدرشين الذي وقع اليوم الجمعة، حيث شهد بعض الأهالي أنهم قد تصدوا للمسلحين، الذين قد هجموا على سيارة تابعة إلى عناصر الشرطة الموجودة في مدينة البدرشين.

أعلنت الجهات الأمنية أن حادث اليوم قد أسفر عنه استشهاد أمين شرطة بالإضافة إلى 3 مجندين آخرين وفرد من أفراد الأمن، مما اضطر العناصر الإرهابية إلى الفرار من بطش الأهالى.

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من جهة أخرى، فور الإبلاغ عن الحادث انتقل رجال الأمن إلى محل الواقعة بالإضافة إلى خبراء الأدلة الجنائية ومن خلال المعاينة الأولية لمكان الحادث تم العثور علي عدد من فوارغ طلقات الرصاص فى المكان وقام رجال البحث الجنائي بالتحفظ عليها.

وتم إخطار النيابة العامة بالحادثة والتي انتقلت بدورها إلى المكان على الفور من أجل أن يتم إجراء مناظرة عاجلة لموقع الأحداث ولكي تتمكن من معاينة جثث الضحايا التي نتجت عن الحادث.

من جهة أخرى قامت مديرية أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث قامت بنشر عدد من الأكمنة السريعة في عدة مناطق بالبدرشين فى محاولة منها وسيطر على الموقف، كما تم إصدار بعض الأوامر من أجل إغلاق كلاً من مداخل ومخارج البدرشين، ويعمل حاليا رجال الأمن بكل طاقتهم على محاصرة الجناة من عدة مناطق من أجل القبض عليهم.