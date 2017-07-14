استشهاد قوة كمين البدرشين بالكامل في حادث اليوم

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ظهر من خلال المعاينات الأولية التي أجراها رجال الأمن صباح اليوم الجمعة أنه قد استشهد جميع أفراد قوة الأمن فى الهجوم المسلح الإرهابي الذى وقع على موقع الكمين الأمني الموجود في طريق سقارة.

وردت بعض التصريحات الأولية أن الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة على كمين البدرشين نتج عنه استشهاد قوة الكمين الموجودة في هذا التوقيت بالكامل، حيث استهدف عدد من العناصر الإرهابية الكمين وكانوا 3 مسلحون قد استهدفوا سيارة الشرطة التي كانت متمركزة أعلى كوبري أبو صير صباح اليوم، حيث تم التعدي عليهم في تمام الساعة السابعة صباحًا.

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وفور الإبلاغ عن الواقعة انتقل خبراء الأدلة الجنائية بشكل عاجل إلى مسرح الهجوم من أجل أن يتمكنوا من إجراء المعاينة الأولية للمكان ورفع آثار الحادث.

وانتقل على الفور خبراء المعمل الجنائي إلى محل الواقعة حيث بدؤوا في رفع فوارغ الطلقات الموجودة بالمكان والتي قد كان قد أطلقها الإرهابيون على أفراد الشرطة، كما يتم العمل على رفع أى آثار موجودة لدماء الشهداء في المكان، ويعملون ايضًا على فحص سيارة الشرطة التي تم التعدي عليها من أجل معرفة نوع الأعيرة التي تم إطلاقها من قبل العناصر الإرهابية.

انتقل رجال نيابة جنوب الجيزة الكلية إلى مقر الواقعة بالإضافة إلى رجال نيابة البدرشين لإجراء المعاينة التصويرية للحادث الذي وقع على سيارة شرطة الموجودة في البدرشين.