السلطات الأمنية تلقى القبض على مهاجم السياح على شاطئ الغردقة

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صرحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، بأن السلطات ألقت القبض على شخص قام بمهاجمة عدداً من السائحين بسلاح أبيض على أحد الشواطئ التابعة لفندق بالغردقة، مما أسفر عن إصابة 6 سائحات .

وأعلنت الوزارة فى بيان المركز الإعلامي الأمني التابع لوزارة الداخلية: “أن السلطات الأمنية التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من إلقاء القبض على أحد الأشخاص والذي قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض “سكين” تم ضبطها معه أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر الجمعة، وهو ما أدى إلى إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة وعلى الفور تم نقلهن جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج” .

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وتابع البيان أن التحريات الأولية للحادث أظهرت أن المهاجم دخل الى الشاطئ متسللاً لأحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال أحد الشواطئ العامة المجاورة لشاطئ الفندق وأستطاع أن يتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.”

وقالت السلطات الأمنية أنها تقوم بالتحقيق مع المهاجم للتعرف على الدافع الرئيسي ارتكابه لهذه الجريمة وإبعاد وملابسات الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاني السياحة المصرية منذ سنوات عديدة من حالة ركود غير معهودة، نظراً لتطورات الأحداث التي عاشتها البلاد منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن .

فى الوقت الذى كانت فيه السياحة هى أحد مصادر الدخل القومى لمصر لكن مخاوف بعض الدولة الأجنبية من أرسال رعاياها كان له الاثر الاكبر فى ضعف إيرادات السياحة وتأثر القطاع بشكل كامل .