بالصور..حقيقة حادث الغردقة والدافع وراء طعن السائحات الأوكرانيات

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أكدت مجموعة من المصادر الأمنية والطبية مقتل سَائحتين أوكرانيتين هذا بجانب إصابة 4 أخريات، وكان هذا بعد تعَرضهم لعملية طعن على أحد الشواطئ في الغردقة المصرية في محافظة البحر الأحمر.

هذا وقامت قوات الأمن بفرض حاجز أمني على الفندق الذي تعرضت فيه السائحات للطعن وذلك بعد قيام مجموعة من العاملين في هذا الفندق بإلقاء القبض على مرتكب تلك الجريمة.

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كما وقامت قوات الأمن بالحضور إلى مكان الجريمة مباشرة لإلقاء القبض على الجاني، و ذلك لقيامه بالتعدي بسكين على السائحات الأوكرانيات اليوم في الفندق التابع لمحافظة البحر الأحمر تَحديدا على أحد شواطئ الغردقة.

هذا بجانب أن المصدر الإعلامي قد أضاف أن المعتدي قد تمكن من الوصول إلى هذا الشاطئ خلال القدوم من أحد الشواطئ المجاورة ومن ثم تمكن من الإعتداء على السائحات بالسكين.

و لكن وفقا لتصريحات مجموعة من شهود العيان، فقد أكدوا أن هذا الحادث ناتج من مشاجرة بين أحد السيدات المصريات وسيدة من السائحات، و كان هذا في فندق صن رايز بلاسيو وقام زوج السيدة المصرية على إثر الحادثة بطعن السائحة و في محاولة منه للتسلل من بين النزلاء الأخريات قام بطَعنهن أيضا وأن الأمر لا علاقة له بالإرهاب على الإطلاق و أنه يجب على الوسائل الإعلامية أن تكف عن نشر الإشاعات و أن تتحرى الدقة جيا فيما تقوم بنشره.