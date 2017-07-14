آخر تطورات حادث الغردقة: نقل واحدة من ضحايا حادث الغردقة إلى مستشفى السلام

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في صباح اليوم يوم الجمعة و الذي يوافق اليوم الرابع عشر من هذا الشهر الجاري شهر يوليو من عام 2017م ، وقع حادث مؤسف للغاية في مدينة الغردقة الجميلة، حيث اعتدى أحدهم على مجموعة من السائحات من جنسيات مختلفة، و قد تسبب هذا الاعتداء في إصابات عديدة و خطيرة لعدد منهن ، بينما تسبب هذا الاعتداء في مقتل اثنين من السائحات .

سبب الاعتداء على السائحات :

أما عن سبب هذا الاعتداء الذي وقع في مدينة الغردقة ، فقد تعددت الأقاويل في هذا الموضوع ، حيث ذكر أحدهم أن الموضوع بدأ بمشادة كلامية بين واحدة من السائحات و بين إحدى السيدات المصريات ، و تطورت هذه المشادة إلى أن تدخل زوج السيدة المصرية ، وزاد احتداد الكلام بين السائحة من جانب و بين زوج السيدة المصرية من جانب آخر ، حتى قام بطعنها عددا ً من الطعنات ، و بدأ يطعن أخريات معها .

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بينما وعلى صعيد آخر ، قد صرح أمن القرية السياحية التي وقع فيها الحادث الأليم هذا في صباح اليوم ، أن المعتدي قد تسلل من أحدى القرى السياحية المجاورة إلى القرية التي وقع فيها الحادث ، ثم قام بطعن عددا ً من السائحات دون سبب محدد .

ضحايا اعتداء الغردقة :

نتج عن هذا الاعتداء المؤسف ، و الذي وقع صباحا في مدينة الغردقة تم إصابة أربعة من السائحات أما يحملون الجنسية الأوكرانية ومنهن تحمل جنسية دولة التشيك ، بينما قد قابلت اثنتان ممن يحملن الجنسية الأوكرانية ربهما ، و قد تم نقل المصابات إلى المستشفى العام في مدينة الغردقة ، بينما تم نقل واحدة من السائحات المصابات إلى مستشفى السلام الدولي نظرا ً لخطورة حالتها ، و هذا نقلا ً عن واحد من مالكي شركات السياحة و الذي يتابع الفوج السياحي الذي تتبعه السائحات المصابات الأربعة .

جهود الأمن :

و فور الإبلاغ عن هذا الحادث ، انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة ، لتبدأ على الفور سلسلة من التحقيقات حتى ينال الجاني جزاؤه ، و قد فرضت كردونا أمنيا حول الشاطئ محل الواقعة ..