الصحة تعلن عن موعد طرح علاج سرطان المعدة والجهاز الهضمي الجديد

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قامت وزارة الصحة والسكان بالموافقة على طرح عقار جديد خاص من أجل علاج مرض سرطان المعدة بالإضافة إلى سرطان الجهاز الهضمى المتقدمين، حيث ورد ان اسم هذا العقار العلمي هو “رامي وسيروم اب “.

من جهة أخرى عقد عدد من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام، لقاء علميا مؤخرًا قد ضم عدد من الأساتذة المتخصصين فى علاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية من أجل أن يتم الإعلان عن طرح هذا العقار بالأسواق المصرية فى شهر سبتمبر المقبل.

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خرجت تصريحات أستاذ علاج الأورام في كلية طب عين شمس، ومنسق عام الملتقى العلمى المقرر، الدكتور خالد عبد الكريم، إن هذا العقار والذي يسمي عقار”راميوسيروماب ” قد أثبت أنه بالفعل يقوم بعلاج سرطان المعدة المتقدم في المرضى الذي تقدم بهم مستوي المرض بعد أن كان فى السابق يعالج هذا المرض كيميائيًا فقط.

كما أكد على أنه قد تم عقد ملتقى علمى عبر استخدام “الفيديو كونفرانس” لأول مرة فى مصر حيث ضم المؤتمر 4 محافظات مصرية مختلفة حضر ممثل عنها 5 جامعات مصرية، كما تم من جهة أخرى التعاون مع أحد المراكز البحثية الهامة التابعة إلى بلجيكا من أجل أن يتم الإعلان عن العقار الجديد فى نفس الوقت والذي يقوم بعلاج كلاً من سرطان المعدة وسرطان الجهاز الهضمي المتقدم “رامي وسيروم اب” .

أكدت المصادر على أن العلاج الجديد قد أثبت فاعليته ما أنه قد نجح من خلال التجارب في السيطرة على السرطان بالإضافة إلى أنه قد اثر على متوسط عمر المريض.