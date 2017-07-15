أخبار الطقس اليوم السبت 15/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم بجميع المحافظات

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ورد في البيان الرسمي الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه فيما يخص حالة طقس اليوم يتوقع أن يستمر طقس اليوم السبت حار وذلك على مدن ومحافظات السواحل الشمالية ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء فى ساعات النهار ، كما يتوقع الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة اليوم ويصبح الطقس لطيف فى ساعات الليل، كما أعلن الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على شمال البلاد.

أخبار الطقس اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة خلال اليوم على كلاً من السواحل الشمالية أما عن حركة الرياح فيتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية خفيفة ثم تصبح إلى معتدلة.

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وعن حالة البحرين يتوقع الأرصاد أن تكون حركة الموج على البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة ثم تصبح معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيهما مابين متر إلى متر و نصف وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربي، وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 27 41

بورسعيد 25 34

دمياط 25 34

الإسكندرية 25 35

مطروح 24 31

بلطيم 25 34

الإسماعيلية 22 40

نخل 19 39

طابا 25 39

السويس 26 40

العريش 22 36

الطور 26 37

شرم الشيخ 28 41

رفح 22 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 30 40

كاترين 21 36

سيوة 27 43

رأس سدر 27 41

أبوسمبل 26 42

المنيا 23 42

الفيوم 25 42

وسط الدلتا 26 40

أسيوط 28 42

أسوان 28 44

شلاتين 29 46

حلايب 31 42

الوادى الجديد 24 42

قنا 28 43

نويبع 28 41

السلوم 22 36.