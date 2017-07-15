مصطفى مدبولي: إجراء قرعة تخصيص أراضي سكنية فى غرب قنا وأسيوط

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سيتم يوم السبت إجراء القرعة العلنية ليتم تخصيص قطع الأراضي السكنية بمدينة ناصر بغرب أسيوطـ، ومدينة غرب قنا، وفق ما أعلنه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تقديم الحجز لقطع الأراضي المتميزة السكنية للمدينتين في الفترة ما بين 9 من شهر أبريل عام 2017؛ و 15 مايو 2017.

وأشار مصطفى مدبولي أن القرعة ستتم فقط لتحديد مواقع الأراضي المتميزة السكنية التي سيتم الحصول عليها الحاجز فقط، وذلك للعمل وفقاً لتوجيهات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ليتم حصول كل حاجزي الأراضي المتميزة السكنية بالمدينتين التي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن يتم حصول كل المتقدمين لحجز الأراضي المتميزة السكنية، بالإضافة إلى دفعهم المقدم، ليتم بالفعل حصولهم على قطعة أرض سكنية متميزة.

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وأعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي عن إجراء قرعة لبيع الفيلات التي تقع بالحي السكني المتميز، وبالتحديد في المجاورة الثانية مسلسل واحد، بالإضافة إلى طرح عمارات الحي المتميز السكني بالمجاورة 3 مسلسل أثنين التي تقع بمدينة غرب قنا، والتي تقع في مقر جهاز المدينة الجديدة بقنا، على أن يتم إجراء القرعة على فيلات المجاورة 2 بالحي الثامن في مسلسل واحد، بالإضافة إلى عمارات المجاورة 3، والتي تقع بالحي 1 بالمسلسل اثنين وبالتحديد في مدينة ناصر الواقعة غرب أسيوط.

كما تم التنويه على ضرورة تواجد المتقدمين للحجر في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وحتى تمام الساعة الثانية عشر ظهراًَ بالتحديد في يوم السبت الخامس عشر من يوليو الجاري، لإتمام إجراءات عملية التسجيل بالقرعة على الأراضي السكنية المتميزة، وكما تم التنويه على من لم يستطيعوا من حضور القرعة حيث تقوم اللجنة التي تم تشكلها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرقابة الإدارية بالإضافة إلى مجلس الدولة، بالعمل على تطبيق نموذج بيانات العملاء الخاص بهم، ليتم وضعه في الصناديق الخاصة بإجراء قرعة الأراضي السكنية المتميزة.

بالإضافة إلى الإعلان عن غلق أبواب القرعة في الساعة الثانية عشر ظهراً ليتم الإعلان عن بداية إجراء القرعة العلنية على الأراضي السكنية المتميزة، ولن يتمكن من حضور القرعة إلا الحاجزين فقط ومعهم إيصال تسديد مقدم الحجز ويحمل توقيع المتقدم للقرعة العلنية شخصياً، وتم التنويه على إعلان نتيجة القرعة العلنية على موقعي بنك التعمير والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفرع البنك التابع للمدينة المختصة، وجهاز المدينة المختصة بالأراضي السكنية للقرعة.