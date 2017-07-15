ننشر معايير الإعفاءات الجمركية للدخول إلى جمهورية مصر العربية

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تشغل نسبة الاعفاءات الجمركية فكر العابرين، والسياح القادمين، بالإضافة إلى المقيمين أثناء دخوله إلى جمهورية مصر العربية، وخصوصا في حالة إحضار الكثير من الهدايا بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية التي تم شراءها من الخارج.

وهناك ضوابط وحدود للإعفاءات الجمركية في مصر تشمل الأغراض الجديدة التي تستخدم في الاستعمال الشخصي إحضار هدايا، على أن تكون قيمتها حوالي ألف وخمسمائة جنيه مصري فقط، كما يتم الحصول على إعفاء جمركي فيما يتم شراءه من الأغراض المعدة للاستعمال الشخصي حيث يتم شراءها من الأسواق الحرة وذلك خلال مدة ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الوصول إلى مصر على أن تكون قيمة الأشياء التي تم شراؤها في حدود مائتي دولار، حيث تشمل هذا الإعفاء الجمركي بالنسبة للمواطن المصري مرتين في السنة الواحدة، وبالنسبة للسائح الأجنبي تتوفر هذه الميزة من الحصول على الإعفاء الجمركي أربع مرات في السنة الواحدة.

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كما يتم الإعفاء من الجمارك لكل ما هو من الأشياء والأغراض الشخصية التي ليس لها صفة تجارية حيث لا تباع ولا تشترى مثل الجوائز العلمية والجوائز الرياضية، بالإضافة إلى الميداليات.

أما بالنسبة للسائح الأجنبي تشمل الإعفاء الجمركي كل ما يأتي به السائح من الأغراض التي تخص استعماله الشخصي وليس لها أي صفة تجارية.

وأخيرا بالنسبة للمقيمين يتم إعفاءهم من الجمارك على الأغراض الشخصية والأمتعة التي لها نفس الصفة الشخصية دون الصفة التجارية، بالإضافة إلى الأشياء الشخصية وتثبت على نموذج رقم 126 ك.م.