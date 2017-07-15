بالتفصيل: المصروفات الدراسية الجديدة لكليات جامعة 6 أكتوبر بجميع كلياتها

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بدأ الطلاب وأولياء الأمور مع ظهور نتيجة الثانوية فى البحث عن الكليات المناسبة للبدء فى مرحلة التنسيق الجامعى، حيث يبحثون عن شروط وإجراءات القبول اللازمة لهذه الكليات والتى من ضمنها جامعة 6 أكتوبر، وبما أن عمليات البحث تتمركز فى السعي وراء معرفة قيمة المصروفات الدراسية المقررة للكليات العام الواحد بالإضافة إلى البحث عن شروط وأوراق الالتحاق بالجامعة كما أقرتها فسوف نستعرضها معكم.

يجب على الطالب تقديم صورة ضوئية خاصة من البطاقة الشخصية أو من خلال تقديم جواز السفر الخاص بالطالب، بالإضافة إلى تقديم أصل شهادة الثانوية العامة الحديثة أو يتم تقديم ما يعادلها من أوراق.

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وقد ورد أنه يجب تقديم بيان خاص بدرجات المواد الدراسية من الإدارة التعليمية، كما يقوم الطالب بتقديم عدد 6 صور شخصية الطالب المتقدم وتكون حديثة مقاس 4 × 6، ويتم تقديم نموذج 2 جند وهذا شرط للطلاب الذكور الذى لم يتخطَ سنهم حتى الآن 18 عاما، أما فيما يخص الطلاب الذين تخطوا 18 عاما من عمرهم يجب عليهم تحديد موقفهم من التجنيد أو إحضار بطاقة 6 جند أو إحضار 7 جند بدل فاقد.

أما فيما يخص الطالب الذي سجل في جامعة أخرى يجب عليه إحضار عند التقديم ما يثبت موقفه من التجنيد، كما يجب إحضار خطاب السحب الخاص به حاليا من الجامعة التي مازال مقيد بها، وعن الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة مؤخرًا من خارج البلاد، يجب عليهم توثيق الشهادات الخاصة بهم من السفارة المصرية وذلك عن طريق الدولة التي حصلوا منها على الشهادة، بالإضافة إلى أنه يجب توثيقها ايضًا من وزارة الخارجية الخاصة بالدولة التي قد منحتهم هذه الشهادة.

جدير بالذكر أن جامعة 6 أكتوبر قد أعلنت أنه بالنسبة لمصاريف العام الدراسي الحالي فإنه كالتالي: كلية الطب والجراحة 65000 جنيه، وكلية العلاج الطبيعى 31000 جنيه، وكلية العلوم التطبيقية 15000 جنيه، وكلية الصيدلة 43000 جنيه، وكلية الفنون التطبيقية 18000 جنيه، وكلية الهندسة 33000 جنيه، كلية نظم المعلومات و علوم الحاسب 13000 جنيه، وكلية الاقتصاد والإدارة 23000 جنيه، كلية الإعلام وفنون الاتصال 17000 جنيه، وكلية التربية 11000 جنيه،وكلية اللغات والترجمة 13000 جنيه، كلية السياحة وإدارة الفنادق 11000 جنيه، وكلية التربية رياض الأطفال 9800 جنيه.