قناة الجزيرة تنشر صوراً تثبت معرفة قطر بوقوع حادث الغردقة مسبقاً

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وقعت قناة “الجزيرة” القطرية فى فخ لم يكن فى حسبان القائمين على إدارة القناة بعد أن نشرت خبرا كاذبا، أول أمس الخميس، صرحت فيه بإن “ألمانيا حذرت مواطنيها من الذهاب إلى مصر لاحتمال وقوع عمليات إرهابية ضد الأجانب”.

وجاء الخبر قبل يوم واحد من وقوع حادث كمين البدرشين الإرهابي، وطعن ستة سائحات أجنبيات في الغردقة.

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وكشف عن أمر القناة ونشرها للخبر الكاذب، والى سرعان ما أوضحت السفارة الألمانية بالقاهرة كذبه، بعد أن نفت في بيان لها، حدوث أي تغير خلال الأسابيع الماضية بخصوص إجراءات السفر والسلامة في مصر، من حيث المضمون، وأشارت أنه لا توجد أي تحذيرات من الذهاب إلى مصر بأسرها، باستثناء عدد من المناطق المحدودة في البلاد.

وظهر ميعاد نشر هذا الخبر الكاذب في قناة “الجزيرة”، مع تفاصيل حادث الهجوم على السائحات الأجنبيات، مصرع سائحين ألمانيين، مما يكشف أن القناة تسعى لإثارة الفتنة، ويظهر أنها كانت على علم بما سيحدث فى مصر، أو تفاصيل الخبر ذاته التي تعطى إشارة للإرهابيين للقيام بالهجوم الإرهابي.

وشهدت البلاد يوم الجمعة وقوع عمليتين ارهابيتين، واحدة على أحد كمائن الشرطة فى البدرشين مما أسفر عن استشهاد خمسة أفراد من قوة الكمين .

والأخرى وقعت في الغردقة بعد أن تسلل أحد الأشخاص عبر البحر الى شاطئ تابع لفندق وقام بطعن 6 سائحات أجنبيات مما أسفر عن مقتل اثنين منهما يحملان الجنسية الألمانية .