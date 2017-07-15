أشرف الشرقاوي يزور الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” غدا

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تبدأ زيارة وزير قطاع الأعمال العام للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” التي تعود ملكيتها للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تعد أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.

ويقوم الدكتور أشرف الشرقاوي بزيارة تفقدية لعدد من خطوط إنتاج الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”، بالإضافة إلى زيارته لعدد من المصانع، ومنها مصنع الأدوات الصحية، ومصانع السيراميك الجديد، بالإضافة إلى زياته لمصنع البورسلين، وفي إطار الزيارة التفقدية الدكتور أشرف الشرقاوي سيتم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”، بحضور القيادات التنفيذية ليتم مناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة السابقة بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط المستقبلية للشركة.

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وتعد زيارة الدكتور أشرف الشرقاوي للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” في إطار الزيارات التفقدية الميدانية التي يقوم بها الوزير للاطلاع على أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتحقيق من الإنجازات على أرض الواقع، ومتابعة كل خطط التنمية والتطوير والإصلاح التي تنتهجها إدارة الشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى دعم الدكتور أشرف الشرقاوي للعاملين في الشركات العامة، وتشجيعهم على العمل على زيادة الإنتاج وتحفيزهم إلى التميز.

وتعمل الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” في إنتاج جزء كبير من المنتجات التي تشمل أدوات المائدة المصنوعة من مادة البورسلين سواء للاستخدام الفندقي أو الاستخدام المنزلي، بالإضافة إلى إنتاجها للأدوات الصحية، وتصنيعها لسيراميك الأرضيات وسيراميك الحوائط.