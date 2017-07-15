اعتداء على الحارس المدني لكنيسة القديسين بالإسكندرية

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تتوالى الحوادث الإرهابية في جمهورية مصر ، و التي أصبحت تقع واحدة تلو الأخرى، و لكن الجديد هنا هو الحوادث الإرهابية باستخدام السلاح الأبيض ، فبعد الحادث الإرهابي يوم أمس الجمعة الرابع عشر من يوليو 2017م، حيث قام احدهم بالاعتداء على مجموعة من السائحات من جنسيات مختلفة ، حيث أدى هذا إلى الاعتداء إلى مقتل سائحين و إصابة أربعة أخريات .

أما في ظهر اليوم يوم السبت و الذي يوافق اليوم الخامس عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م ، فقد اعتدى أحدهم على الحارس المدني كنيسة القديسين مار مرقس الرسول و البابا بطرس خاتم الشهداء ، و التي توجد في مدينة الإسكندرية ، مستخدما ً السلاح الأبيض في اعتدائه الغاشم هذا .

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أما عن تفاصيل وقوع هذا الحادث المؤسف ، في أثناء إقامة أحد الأنشطة في كنيسة القديسين مار مرقس الرسول و البابا بطرس خاتم الشهداء ، حاول أحد الأشخاص الدخول إلى كنيسة القديسين مار مرقس الرسول و البابا بطرس خاتم الشهداء ، و التي توجد في مدينة الإسكندرية.

و عندما طالبه فرد الأمن المدني “السيد / مينا” بإظهار إثبات الشخصية أو البطاقة الشخصية لإثبات هويته و من هو ، بدأ يتظاهر هذا الإرهابي بأنه يحاول إخراجها ، و لكنه قام بإخراج سلاحه الأبيض و تعدى على السيد مينا، فرد الأمن المدني كنيسة القديسين مار مرقس الرسول و البابا بطرس خاتم الشهداء، و نتج عن هذا الحادث المؤسف جدا ً إصابة السيد مينا ــ فرد الأمن المدني للكنيسة في رقبته .

و على الفور ، تجمع حوله مجموعة من شباب الكنيسة والعاملين بها و باقي أفراد الأمن المدني في الكنيسة ، كما حضر على الفور مجموعة من أفراد الشرطة ، و الذين تم تكليفهم بتأمين كنيسة القديسين مار مرقس الرسول و البابا بطرس خاتم الشهداء في مدينة الإسكندرية ، حيث تم التحفظ على الإرهابي الذي حاول تنفيذ تلك المحاولة الإرهابية .

أما عن السيد / مينا فرد الأمن المدني فتم نقله إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بجرح سطحي غير نافذ .