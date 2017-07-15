السيسي يشدد على ضرورة السيطرة على أسعار السلع خلال اجتماع اليوم

Advertisements

ضم اجتماع اليوم الذي عقده السيسي محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء بجانب وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والبترول والمالية والطيران والتموين و الري ورئيس المخابرات العامة و هيئة الرقابة الإدارية هذا بجانب الموارد المائية.

و خلال البيان الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير ” علاء يوسف”، أن رئاسة الجمهورية قد عرضت مجموعة من القضايا المهمة خلال هذا الاجتماع، وكان على رأسها الموقف الاقتصادي الحالي للبلاد وخاصة بعد إقرار صندوق النقد الدولي تقديم الشريحة الثانية من القرض لمصر.

Advertisements

هذا بجانب قيام الصندوق بالتعبير عن مدى كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة خلال الفترة الحالية في البلاد، و الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي والتي تهدف إلى التخلص من التضخم الاقتصادي الذي من الممكن أن يواجه البلاد، و الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب مناقشة مجموعة من القضايا الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

هذا بجانب مناقشة قرار وزارة التموين الأخير الخاص بزيادة الدعم إلى 50 جنيه بعد أن كان 25 جنيه، و القضايا التي تتعلق بتَنقية البطاقات وخطوات التحديث التي يقوم بها المواطنين، ونظرا لحرص الرئيس على وصول الدعم إلى مستحقيه، فقد شدد على ضرورة تشكيل لجنة تقوم على مراجعة عمل منظومة التقنية المسؤولة عن تحديث بيانات البطاقات التموينية.

وأكد رئيس البلاد على ضرورة تكثيف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للتحكم في أسعار السلع في السوق مع الاستمرار في الإجراءات التابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا بجانب ضرورة العمل على توفير حاجة المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات التابعة للبلاد.