السلطات الأمنية تلقى القبض على قاتل ابنه فى اسيوط

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ألقت قوات الأمن القبض على رجل قام بقتل ابنه الشاب في الشارع العام أمام أعين والدته وعلى مرأى المارة، في الوقت الذي كان ابنه يدافع عن والدته، وصاحب هذه الحادثة حالة من الدهشة والاستنكار الكبير في الشارع المصري، في الوقت الذي استطاعت فيه كاميرات المراقبة أن تسجل الواقعة وترصد اللحظات البشعة التي ظل فيها الأب مصرا علي قتل ابنه رصاصة تلو الأخري .

ووقعت هذه الحادثة بمحافظة أسيوط، أول أمس الخميس وفقا للتاريخ الواضح في فيديو التسجيل، حيث كان الأب يحاول الهجوم على زوجته التي كانت تحمل بين ذراعيها طفلا، وتدخل الابن لصد هجوم أبيه عن أمه، فأسرع الأب بإطلاق الرصاص عليه، وذلك بحسب المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة .

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وظل الأب، مستمر علي موقفه بعد سقوط ابنه متأثرا بطلقات الرصاص متألما، وأصر أن يكمل إطلاقه للرصاص من جديد إما على الابن أو زوجته، ولكن الفيديو أوضح أن المسدس تعطل بشكل أو بآخر، ثم بدأ يحاول إصلاحه يقوم بضرب زوجته بالمسدس، ليفرّ بعدها هاربا، في الوقت الذي فارق فيه الابن الحياة.

وصرحت مديرية أمن أسيوط بأنها استقبل بلاغا من مركز شرطة “منفلوط” يفيد بوقوع حادث قتل شاب في العشرينيات من عمره على يد والده بطلقات رصاص نظرا لخلافات أسرية، وقالت في بيانها أن قوات الأمن استطاعت القبض علي الجاني، وذلك بعد أن تم نقل جثة القتيل إلى المستشفى.

وانتشرت صورة الأب مرتكب الواقعة بعد قتل ابنه على بشكل كبير علي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بالسلاح الذي استخدمه في ارتكاب الجريمة.