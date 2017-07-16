أخبار الطقس اليوم الأحد 16/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

Advertisements

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع فيما يخص أخبار الطقس اليو الأحد على جمهورية مصر العربية أنه سوف يسود طقس حار على كلاً من السواحل الشمالية، حيث يصبح الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء وذلك في ساعات النهارًا على أن تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلًا.

أكد الأرصاد على أنه من المتوقع أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية وذلك في الصباح الباكر على شمال البلاد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة وذلك على مناطق السواحل الشمالية وعن حركة الرياح توقعت الأرصاد أن تكون أغلبها شمالية غربية خفيفة ثم تصبح معتدلة.

Advertisements

وعد حالة الموج خلال اليوم الأحد فى البحر المتوسط والبحر الأحمر يتوقع الأرصاد أن تكون خفيفة ثم تصبح معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيهما خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص حركة الرياح عليهما يتوقع أن تكون سطحية حيث تكون شمالية غربية على كلا البحرين.

وقد ورد في بيان هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 28 40

الإسكندرية 24 32

مطروح 24 31

بلطيم 25 31

بورسعيد 25 33

دمياط 25 33

الإسماعيلية 28 40

نخل 18 41

مرسى علم 28 38

السويس 28 41

العريش 21 37

الغردقة 29 41

طابا 25 40

الطور 25 39

كاترين 21 34

سيوة 27 41

شرم الشيخ 28 38

رفح 23 36

رأس سدر 25 40

أبوسمبل 24 43

المنيا 24 41

الفيوم 25 40

أسوان 27 44

وسط الدلتا 28 40

أسيوط 26 42

الوادى الجديد 25 43

قنا 28 43

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

شلاتين 29 44

حلايب 31 42

نويبع 28 41

السلوم 23 35.