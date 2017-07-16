حسام البدري يغيب عن أول مباراة للنادي الأهلي في البطولة العربية

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عقب نهاية مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك لأنه سوف يأخذ راحة بداية من يوم الثلاثاء القادم يوم 19/7/2017 وبذلك تأكد غياب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراةالنادي الأهلي الأولى أمام الفيصلي الأردني في البطولة العربية.

ووجاء ذلك من خلال البيان الذي نشره النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي وكما اشار البيان الي ان أحمد أيوب، المدرب العام للنادي الأهلي ، هو من سيقود الفريق في أول مبارياته في البطولة العربية امام الفيصلي الأردني يوم 22/7/2017 بدلا من حسام البدري الذي يسافر إلى كندا لزيارة عائلته. وأضاف الموقع الرسمي للأهلي أن مغادرة البدري، ستكون بعد مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

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ومن المقرر أن تبدأ البطولة العربية للأندية والتي تضم عدد كبير من أفضل الأندية العربية مثل الأهلي والزمالك من مصر والهلال والنصر من السعودية والفيصلي الاردني والوحدة الاماراتي ، على الأرض المصرية يوم 22 من الشهر الجاري، وسيدشن الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة الفيصلي الأردني يوم السبت على ستاد السلام عند الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة. وتضم مجموعة النادي الأهلي في هذه البطولة الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري.