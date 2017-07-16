وزارة الصحة تحذير المصريين من أدوية مغشوشة بالأسواق تدخل في علاج السرطان وضغط الدم

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أعلنت وزارة الصحة والسكان في منشور رسمي لها يحمل رقم 49 لعام 2017 وتم إصداره من الإدارة العامة لشئون الصيدلة التي تتبع وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه قد صدر قرار بشأن ضبط وتحريز كل العبوات المغشوشة الموجودة بالأسواق المصرية من المستحضر الذي يحمل أسم “Paclitaxel Vial 300 mg”، والذي ورد أنه من إنتاج شركة “Ebwe”.

قامت وزارة الصحة بتوعية المواطنين عن طريق نشر الفرق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر وبين العبوات المغشوشة الموجودة بالأسواق المصرية حاليًا، حيث ورد في البيان التحذيري الذي أعلنت عنه وزارة الصحة والذي يخص هذا المنتج المغشوش أن هناك فرق بين المنتج الأصلي لهذا المستحضر والذي يتم التعامل معه بأمان وبين المنتج المغشوش.

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وقد جاء وفقا لمنشور الوزارة إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يكون مسجل ومدون عليها من خارج العلبة التركيز وتحديدًا يوجد بجوار اسم المستحضر، ويكون مكتوب كالآتى: ” 300mg/50ml ، أما بالنسبة لبيانات العلبة الخارجية فهي مكتوبة باللغة الإنجليزية وأكدت الصحة أن السعر مكتوب عليها ايضًا بالجنيه المصرى وهو 3150.

من جهة أخرى أكدت الصحة في البيان الرسمي أن العبوات المغشوشة والمهربة التي تم التصريح عنها مدون عليها التركيز فى الخارج بجوار اسم المستحضر ولكن مكتوب عليه كالآتى 6mg/mL ، بالإضافة إلى أنه مدون على العلبة الخارجية البيانات بلغة غريبة عن الإنجليزية وعن سعره مدون عليه ما بين 500 إلى 600 جنيه.

جدير بالذكر أن مستحضر الذي حذرت منه وزارة الصحة والذي يطلق عليه “Paclitaxel ” يتم استخدامه من قبل الأطباء من أجل علاج سرطان الثدي بالإضافة إلى علاج سرطان المبيض المتقد وسرطان الرئة.